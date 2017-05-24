Проститься с экс-главой Удмуртии пришли 2,5 тысячи человек

УФА, 24 мая – РИА Новости, Рамиля Салихова. Порядка 2,5 тысяч жителей Удмуртии пришли проститься в Ижевске с экс-главой республики Александром Волковым, который скончался после продолжительной болезни в Германии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Волков, заместитель председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, проработавший президентом Удмуртии с 2000 по 2014 год, скончался 20 мая в Германии после продолжительной болезни. Власти Удмуртии объявили траур в регионе 24 мая.

"Церемония прощания и гражданская панихида прошла в Свято-Михайловском соборе Ижевска. По данным МВД, в храм проститься с первым президентом Удмуртии Александром Александровичем Волковым пришли 2,5 тысячи человек", — сообщил собеседник агентства.

Со словами соболезнования родным и близким Волкова на панихиде выступили временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов и представители правительства республики.

"Мне довелось с ним встретиться, и, к сожалению, это было только две встречи. Но даже этого было достаточно, чтобы понять, что он отдал себя без остатка служению народу, служению республике. Вы знаете, я уверен, что он был счастливым человеком. И не только потому, что его окружали близкие и родные любящие люди. Он был счастливым и потому, что успел сделать очень многое – то, что будет долгие годы служить людям. Это настоящее счастье: обернувшись на пройденный путь, увидеть храмы, мечети, детские сады, школы. А самое главное – увидеть людей, которым он помогал. Светлая память первому президенту Удмуртской Республики, патриоту, искренне любившему людей и свою землю", — сказал в прощальном слове Бречалов.

Александр Волков будет похоронен на Хохряковском кладбище Ижевска.