Более 300 москвичей попросили включить их дома в программу реновации

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Более 300 обращений граждан о включении их домов в программу реновации поступило на телефон "горячей линии" Общественной палаты Москвы за полторы недели, сообщил журналистам председатель комиссии по ЖКХ и капремонту ОП Александр Козлов.

"К нам обращаются жители различных округов и районов. Более 650 обращений мы смогли обработать, в том числе и по "горячей линии". 310 обращений — как попасть в программу реновации, 80 обращений было связано с исключением дома из программы", — рассказал Козлов.

Он добавил, что из-за большого количества обращений работу штаба продлили с 17-00 до 20-00.

"Мы также выезжаем к жителям на общие собрания, оказываем консультативную помощь на месте", — добавил Козлов.

В начале мая власти Москвы опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.