Фридман заявил, что удовлетворен мировым соглашением с газетой "Ведомости"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Миллиардер Михаил Фридман заявил, что удовлетворен достижением мирового соглашения с газетой "Ведомости" и верит в то, что редакция сделала правильные выводы, приводит заявление бизнесмена пресс-служба Альфа-банка.

Останкинский суд Москвы в среду утвердил мировое соглашение по иску Фридмана о защите чести и достоинства к газете "Ведомости" за статью о "русской мафии" в Испании.

В соответствии с условиями соглашения о внесудебном урегулировании спора, газета в печатной и электронной версиях опубликует опровержение не соответствующих действительности сведений, касающихся Фридмана, опубликованных 27 февраля 2017 года.

"Я удовлетворен тем, что нам удалось достичь соглашения с газетой "Ведомости" мирным и цивилизованным путем, принятым во всем мире. Умение признавать и исправлять ошибки говорит о зрелости людей, их совершивших. Свобода слова и свобода прессы, являющиеся для меня одними из главных ценностей современного мира, должны основываться на достоверно проверенных фактах и ни в коем случае не использоваться как инструмент очернения или конкурентной борьбы", — говорится в заявлении Фридмана.

"Я верю в то, что редакция сделала правильные выводы, и желаю коллективу газеты быть лидерами рынка по качеству и объективности материалов", — добавляет бизнесмен.