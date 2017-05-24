Акцию "Ночь музеев" посетили более двух миллионов человек

Посетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото

Посетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Более двух миллионов человек присоединились к Всероссийской акции "Ночь музеев", которая состоялась в 80 регионах страны 20 мая, наибольшее число посетителей привлекли музей-заповедник Петергоф (38 тысяч человек), музей-заповедник Царское село (13,5 тысяч) и ГМИИ имени Пушкина (12 тысяч), сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, прошла по всей России 20 мая. Главными темами в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.

"Мероприятия в музеях, библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом посетили более 2 миллионов человек. В этот день в галереях по всей стране прошли мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что специалисты ВЦИОМ, которые накануне провели исследование, отметили значительный рост количества россиян, посещающих музеи. При этом руководитель управления социально-политических исследований Кирилл Родин сообщил, что интерес россиян к "Ночи музеев" доказывает эту тенденцию.

"Во-первых, мы наблюдаем, что абсолютное большинство опрошенных (89%) так или иначе приобщено к практике посещения музеев. Почти 90% заявляют, что в тот или иной период посещали музеи. Но внутри структуры этих цифр есть еще более интересная тенденция. Это серьезное увеличение доли тех, кто был в музее именно в последнее время – год-два назад или чаще вплоть до последних двух-трех месяцев. Это активная аудитория недавних посещений. И за последние 8 лет (этот замер мы проводим с 2008 года) она увеличилась с 29% до 37%. Довольно интересная тенденция", — сказал Родин, чьи слова приводит пресс-служба.