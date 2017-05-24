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Общество

Акцию "Ночь музеев" посетили более двух миллионов человек

15:4924.05.2017
(обновлено: 15:59 24.05.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев. Архивное фотоПосетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Более двух миллионов человек присоединились к Всероссийской акции "Ночь музеев", которая состоялась в 80 регионах страны 20 мая, наибольшее число посетителей привлекли музей-заповедник Петергоф (38 тысяч человек), музей-заповедник Царское село (13,5 тысяч) и ГМИИ имени Пушкина (12 тысяч), сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Посетительница на выставке Искусство двадцатого века во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Москве более 520 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь в музее"

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, прошла по всей России 20 мая. Главными темами в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.

"Мероприятия в музеях, библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом посетили более 2 миллионов человек. В этот день в галереях по всей стране прошли мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что специалисты ВЦИОМ, которые накануне провели исследование, отметили значительный рост количества россиян, посещающих музеи. При этом руководитель управления социально-политических исследований Кирилл Родин сообщил, что интерес россиян к "Ночи музеев" доказывает эту тенденцию.

"Во-первых, мы наблюдаем, что абсолютное большинство опрошенных (89%) так или иначе приобщено к практике посещения музеев. Почти 90% заявляют, что в тот или иной период посещали музеи. Но внутри структуры этих цифр есть еще более интересная тенденция. Это серьезное увеличение доли тех, кто был в музее именно в последнее время – год-два назад или чаще вплоть до последних двух-трех месяцев. Это активная аудитория недавних посещений. И за последние 8 лет (этот замер мы проводим с 2008 года) она увеличилась с 29% до 37%. Довольно интересная тенденция", — сказал Родин, чьи слова приводит пресс-служба.

Культурный досуг: "Ночь музеев" прошла в российских городах
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкОколо двух тысяч музеев по всей России 20 мая приняли участие в акции "Ночь музеев". На фото: программа "Бал в русской усадьбе" на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино.Участницы программы Бал в русской усадьбе на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Около двух тысяч музеев по всей России 20 мая приняли участие в акции "Ночь музеев". На фото: программа "Бал в русской усадьбе" на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Ночь музеев" прошла в Москве в одиннадцатый раз, последние пять лет акция носит также и всероссийский характер. На фото: посетители на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.Посетители на выставке Искусство двадцатого века во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ночь музеев" прошла в Москве в одиннадцатый раз, последние пять лет акция носит также и всероссийский характер. На фото: посетители на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время проведения акции музеи совершенно бесплатно работают до позднего вечера. На фото: выставка в Дарвиновском музее.В зале Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Во время проведения акции музеи совершенно бесплатно работают до позднего вечера. На фото: выставка в Дарвиновском музее.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году участие в акции приняли не только федеральные, но также областные и муниципальные музеи. На фото: в музее имени Врубеля.Посетитель в музее им. Врубеля во время международной акции Ночь музеев в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году участие в акции приняли не только федеральные, но также областные и муниципальные музеи. На фото: в музее имени Врубеля.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГлавными темами этой "Ночи музеев" стали годовщина революции 1917 года и Год экологии.Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главными темами этой "Ночи музеев" стали годовщина революции 1917 года и Год экологии.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМузей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина для своих посетителей к "Ночи музеев" подготовил онлайн-тест по истории Музея и содержанию текущих выставок, пройдя который можно было попасть в здание, избежав традиционных очередей.Посетитель в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина для своих посетителей к "Ночи музеев" подготовил онлайн-тест по истории Музея и содержанию текущих выставок, пройдя который можно было попасть в здание, избежав традиционных очередей.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетительница на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.Посетительница на выставке Искусство двадцатого века во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетительница на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОчередь в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы во время международной акции "Ночь музеев".Посетители во время международной акции Ночь музеев в очереди в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Очередь в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкФлэшмоб в музее имени Врубеля во время акции "Ночь музеев" в Омске.Флэшмоб в музее им. Врубеля во время международной акции Ночь музеев в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Флэшмоб в музее имени Врубеля во время акции "Ночь музеев" в Омске.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыставка работ Энди Уорхолла "Вымирающие виды" в Дарвиновском музее во время международной акции "Ночь музеев".Посетительница на выставке Энди Уорхолла в Дарвиновском музее во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Выставка работ Энди Уорхолла "Вымирающие виды" в Дарвиновском музее во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтарт всероссийской акции "Ночь музеев" в московском саду "Эрмитаж" дал министр культуры Владимир Мединский.Министр культуры РФ Владимир Мединский и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии открытия ежегодной культурной акции Ночь музеев в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Максим Блинов
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Старт всероссийской акции "Ночь музеев" в московском саду "Эрмитаж" дал министр культуры Владимир Мединский.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТретьяковская галерея на Крымском валу посвятила программу "Ночи в музее" выставке "Оттепель".Посетитель на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Третьяковская галерея на Крымском валу посвятила программу "Ночи в музее" выставке "Оттепель".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге к акции "Ночь музеев" присоединились более ста концертных и выставочных залов. На фото: петербургский Музей городского электрического транспорта.Посетитель во время международной акции Ночь музеев в Музее городского электрического транспорта в се
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге к акции "Ночь музеев" присоединились более ста концертных и выставочных залов. На фото: петербургский Музей городского электрического транспорта.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДля посетителей выставки "Оттепель" в Третьяковской галерее играли хиты Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады той эпохи в исполнении актеров Театра Наций.Посетители на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Для посетителей выставки "Оттепель" в Третьяковской галерее играли хиты Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады той эпохи в исполнении актеров Театра Наций.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина гостям предложили пройти квест по главному зданию музея под названием "Оживший Пушкинский".Посетители в музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Максим Блинов
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В музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина гостям предложили пройти квест по главному зданию музея под названием "Оживший Пушкинский".
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники исторической реконструкции во время международной акции "Ночь музеев" в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.Участники исторической реконструкции во время международной акции Ночь музеев в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Участники исторической реконструкции во время международной акции "Ночь музеев" в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПосетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге.Посетители во время международной акции Ночь музеев в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевочка в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции "Ночь музеев".Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девочка в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции "Ночь музеев".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Дню музеев, который ежегодно во всем мире отмечается 18 мая.Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Дню музеев, который ежегодно во всем мире отмечается 18 мая.
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