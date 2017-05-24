Акцию "Ночь музеев" посетили более двух миллионов человек
15:4924.05.2017
(обновлено: 15:59 24.05.2017)
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Более двух миллионов человек присоединились к Всероссийской акции "Ночь музеев", которая состоялась в 80 регионах страны 20 мая, наибольшее число посетителей привлекли музей-заповедник Петергоф (38 тысяч человек), музей-заповедник Царское село (13,5 тысяч) и ГМИИ имени Пушкина (12 тысяч), сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, прошла по всей России 20 мая. Главными темами в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.
"Мероприятия в музеях, библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом посетили более 2 миллионов человек. В этот день в галереях по всей стране прошли мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве уточнили, что специалисты ВЦИОМ, которые накануне провели исследование, отметили значительный рост количества россиян, посещающих музеи. При этом руководитель управления социально-политических исследований Кирилл Родин сообщил, что интерес россиян к "Ночи музеев" доказывает эту тенденцию.
"Во-первых, мы наблюдаем, что абсолютное большинство опрошенных (89%) так или иначе приобщено к практике посещения музеев. Почти 90% заявляют, что в тот или иной период посещали музеи. Но внутри структуры этих цифр есть еще более интересная тенденция. Это серьезное увеличение доли тех, кто был в музее именно в последнее время – год-два назад или чаще вплоть до последних двух-трех месяцев. Это активная аудитория недавних посещений. И за последние 8 лет (этот замер мы проводим с 2008 года) она увеличилась с 29% до 37%. Довольно интересная тенденция", — сказал Родин, чьи слова приводит пресс-служба.
Около двух тысяч музеев по всей России 20 мая приняли участие в акции "Ночь музеев". На фото: программа "Бал в русской усадьбе" на территории Императорского дворцово-паркового ансамбля в селе Бородино.
"Ночь музеев" прошла в Москве в одиннадцатый раз, последние пять лет акция носит также и всероссийский характер. На фото: посетители на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.
Во время проведения акции музеи совершенно бесплатно работают до позднего вечера. На фото: выставка в Дарвиновском музее.
В этом году участие в акции приняли не только федеральные, но также областные и муниципальные музеи. На фото: в музее имени Врубеля.
Главными темами этой "Ночи музеев" стали годовщина революции 1917 года и Год экологии.
Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина для своих посетителей к "Ночи музеев" подготовил онлайн-тест по истории Музея и содержанию текущих выставок, пройдя который можно было попасть в здание, избежав традиционных очередей.
Посетительница на выставке "Искусство двадцатого века" в Третьяковской галерее.
Очередь в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы во время международной акции "Ночь музеев".
Флэшмоб в музее имени Врубеля во время акции "Ночь музеев" в Омске.
Выставка работ Энди Уорхолла "Вымирающие виды" в Дарвиновском музее во время международной акции "Ночь музеев".
Старт всероссийской акции "Ночь музеев" в московском саду "Эрмитаж" дал министр культуры Владимир Мединский.
Третьяковская галерея на Крымском валу посвятила программу "Ночи в музее" выставке "Оттепель".
В Санкт-Петербурге к акции "Ночь музеев" присоединились более ста концертных и выставочных залов. На фото: петербургский Музей городского электрического транспорта.
Для посетителей выставки "Оттепель" в Третьяковской галерее играли хиты Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады той эпохи в исполнении актеров Театра Наций.
В музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина гостям предложили пройти квест по главному зданию музея под названием "Оживший Пушкинский".
Участники исторической реконструкции во время международной акции "Ночь музеев" в Военно-историческом музее артиллерии в Санкт-Петербурге.
Посетители во время международной акции "Ночь музеев" в Центральном Военно-Морском музее в Санкт-Петербурге.
Девочка в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции "Ночь музеев".
"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Дню музеев, который ежегодно во всем мире отмечается 18 мая.