Спикер заксобрания Петербурга раскритиковал коллегу за кардиган

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров сделал замечание пришедшей на заседание в черных брюках и кардигане сотруднице юридического отдела комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) администрации Петербурга за неподобающий, по его мнению, внешний вид, передает корреспондент РИА Новости.

Женщина пришла на заседание в черных брюках, зеленом кардигане и туфлях на низком каблуке. По мнению Макарова, это несоблюдение делового стиля одежды.

"Я хочу обратить внимание на вашу помощницу, с которой вы так мило беседуете. Вы бы еще в тапочках и халате пришли. Или в пижаме", — сказал Макаров главе КГА Владимиру Григорьеву во время обсуждения законопроекта "О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге".

Сам Григорьев после заседания сообщил журналистам, что не собирается обижаться на замечание в адрес своей помощницы.

Спикер городского парламента и раньше делал замечания по поводу внешнего вида участников и гостей пленарных заседаний. Так, в начале мая Макаров отчитал депутата от "Яблока" Бориса Вишневского за отсутствие георгиевской ленточки. Депутат надел "Ленточку Ленинградской Победы" оливкового цвета, но спикер заявил, что делает депутату "официальное замечание".