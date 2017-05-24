Депутат Ленобласти попросил Минкомсвязь оградить детей от сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в среду официальное обращение министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову, в котором просит его проверить законность пользования детьми до 14 лет соцсетью "ВКонтакте", сообщил РИА Новости сам парламентарий.
Петров сообщил о том, что ранее направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить законность действий социальной сети "ВКонтакте", дающей право регистрироваться в ней лицам, не достигшим 14 лет. Он отмечает, что согласно полученному ответу за подписью замруководителя Роскомнадзора Александра Панкова, "ВКонтакте" не зарегистрирована в качестве СМИ, "в связи с чем у Роскомнадзора отсутствуют "правовые основания по принятию мер в отношении социальной сети".
"С учетом изложенного, прошу вас в рамках представленных полномочий проверить законность пользования социальной сетью "ВКонтакте" лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, а также законность непринятия должностными лицами Роскомнадзора мер по ограничению пользования услугами "ВКонтакте" такими лицами", — говорится в обращении.