Депутат Ленобласти попросил Минкомсвязь оградить детей от сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил в среду официальное обращение министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову, в котором просит его проверить законность пользования детьми до 14 лет соцсетью "ВКонтакте", сообщил РИА Новости сам парламентарий.

"Довод о том, что в таких социальных сетях, как "ВКонтакте" активно распространяется информация, способная нанести серьезный ущерб нормальному развитию наших детей, неоспорим. Нецензурная брань, побуждение к противоправному поведению, отрицание семейных ценностей, популяризация употребления наркотических, психотропных веществ — все это лишь малая часть пагубного влияния социальной сети "ВКонтакте" на здоровое развитие наших детей", — говорится в обращении депутата, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Петров сообщил о том, что ранее направил обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить законность действий социальной сети "ВКонтакте", дающей право регистрироваться в ней лицам, не достигшим 14 лет. Он отмечает, что согласно полученному ответу за подписью замруководителя Роскомнадзора Александра Панкова, "ВКонтакте" не зарегистрирована в качестве СМИ, "в связи с чем у Роскомнадзора отсутствуют "правовые основания по принятию мер в отношении социальной сети".

Петров считает, что безусловной ролью государства является "противодействие всеми возможными способами процессу деморализации российской молодежи", и именно для обеспечения указанной задачи Роскомнадзор наделен полномочиями по контролю за соблюдением требований российского законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

"С учетом изложенного, прошу вас в рамках представленных полномочий проверить законность пользования социальной сетью "ВКонтакте" лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, а также законность непринятия должностными лицами Роскомнадзора мер по ограничению пользования услугами "ВКонтакте" такими лицами", — говорится в обращении.