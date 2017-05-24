Путин вручает госнаграды, среди лауреатов - Григорович, Терешкова и Меньшов

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды, церемония проходит в Екатерининском зале, в списке награждаемых около 30 человек, среди которых не только россияне, но и один гражданин Франции.

Звания Героя Российской Федерации удостоен заместитель начальника летно-испытательного центра, старший лётчик-испытатель самолётостроительной корпорации "МиГ" Михаил Беляев, который неоднократно проявлял мужество и героизм при испытании новой авиатехники.

Среди награждаемых много представителей творческих и спортивных профессий, которые прославили России далеко за её пределами. Балетмейстер балетной трупы Большого театра Юрий Григорович награждается Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. А генеральный директор Большого театра Владимир Урин получает Орден Почёта.

Кроме того, Орден за заслуги перед Отечеством I степени вручают космонавту и депутату Госдумы Валентине Терешковой. Ее коллега по нижней палате и многократный олимпийский чемпион и чемпион мира Владислав Третьяк получает Орден за заслуги перед Отечеством II степени. Такой же награды удостоены кинорежиссёр Владимир Меньшов и профессор Московской консерватории Зураб Соткилава.

Знак за Благодеяние получает президент Музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова.

Орден за заслуги перед Отечеством IV степени из рук президента получают худрук Государственного театра наций Евгений Миронов, старший тренер спортивной сборной страны по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также президент Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Юрий Шевченко и тракторист из Ростовской области Александр Долгополов.

Ордена Дружбы в числе других россиян удостоен худрук "Хора солистов" Михаил Турецкий. Такой же Орден глава государства вручит токарю из Саратовской области Николаю Барыбину, тренеру Федерации фехтования, гражданину Франции Кристиану Бауэру, доярке из Ростовской области Галине Борцовой, шлифовщику из Владимирской области Константину Степину.

Ольге Погодиной в Кремле вручат звание Народного артиста РФ, а исполнителю Денису Майданову — заслуженного.

Кроме того ряд граждан получат звание заслуженных врачей и машиностроителей, а также Орден Александра Невского.