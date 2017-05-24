ФПА России согласовала с Минфином финансирование адвокатов по назначению

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Федеральная палата адвокатов (ФПА) России договорилась с Минфином о создании отдельной строки бюджетной классификации для финансирования защитников по назначению, что позволит избегать огромных задолженностей перед адвокатским сообществом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА РФ.

"Президент ФПА Юрий Пилипенко и исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков провели очередной раунд переговоров с представителями министерства финансов России по проблеме задолженности оплаты труда адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия и суда. Итог встречи следует расценить как прорыв в переговорном процессе",- отметили в пресс-службе.

"Удалось достичь соглашения о создании отдельной строки (отдельного кода) бюджетной классификации для финансирования защиты по назначению. Таким образом, решена задача, которую российская адвокатура в последние годы обозначала в качестве ключевой в процедуре установления надлежащего порядка оплаты труда адвоката, осуществляющего защиту по назначению", — добавили в пресс-службе.

По мнению ФПА, создание отдельного кода бюджетной классификации для каждого главного распорядителя бюджетных средств исключит хроническую задолженность защитникам, получающим оплату от государства.

"Однако данный механизм финансирования не будет работать эффективно без четкого контроля в адвокатских палатах текущей задолженности по оплате защиты по назначению. Эту задачу следует решить к 1 июля текущего года: всем адвокатским палатам следует провести сверку задолженности с довольствующими органами (главными распорядителями бюджетных средств) с тем, чтобы установить начальную точку для дальнейшего мониторинга ситуации и подведения промежуточного итога его работы к концу 2017 года", — отмечает ФПА.