Общественная палата попросит местные СМИ популяризировать новости об НКО

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ проведут тренинги для региональных СМИ, где научат журналистов популяризации новостей о некоммерческих организациях (НКО), заявила член комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова.

"Мы расскажем региональным СМИ о том, как выстроить взаимодействие с НКО, как вывести историю НКО в топ-новостей и как сделать так, чтобы лучше стал уровень диалога между НКО и СМИ", — сказала Тополева-Солдунова в среду на пресс-конференции, посвященная предстоящему форуму активных граждан "Сообщество" и Университету ОП РФ в ЮФО.

В рамках форума, который пройдет в Ростове-на-Дону 9-10 июня, также будет организован тренинг для социально-активных подростков и для представителей бизнеса.

"Будет тренинговая программа для муниципалитетов и представителей малого и среднего бизнеса. Мы расскажем о том, какие преимущества могут быть у муниципалитетов и малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с некоммерческими организациями. И каким образом такое сотрудничество лучше выстроить", — добавила она.