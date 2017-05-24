Общественная палата попросит местные СМИ популяризировать новости об НКО

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ проведут тренинги для региональных СМИ, где научат журналистов популяризации новостей о некоммерческих организациях (НКО), заявила член комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Елена Тополева-Солдунова.
В рамках форума, который пройдет в Ростове-на-Дону 9-10 июня, также будет организован тренинг для социально-активных подростков и для представителей бизнеса.
"Будет тренинговая программа для муниципалитетов и представителей малого и среднего бизнеса. Мы расскажем о том, какие преимущества могут быть у муниципалитетов и малого и среднего бизнеса в сотрудничестве с некоммерческими организациями. И каким образом такое сотрудничество лучше выстроить", — добавила она.