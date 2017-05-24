Урин прокомментировал реакцию СМИ на обыски в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Средства массовой информации вместо того, чтобы разобраться в ситуации, связанной с "Гоголь-центром", сконцентрировали внимание на его руководителе Кирилле Серебренникове, заявил журналистам генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Не обладая той или иной информацией подробной о том, что происходит, вдруг неожиданно естественно совершенно всех интересует имя. Люди не разбираются в ситуации, а имя. И возникает из всех средств массовой информации, что главный виновник в этой ситуации, которая заключается в финансовой разборке — это Кирилл Серебренников. И в этом неправильная позиция", — сказал Урин журналистам.

"Я понимаю, что вопрос сенсационности, вопрос того, чтобы быть впереди планеты всей, первым сообщить об этом, он для журналиста — самое главное. Но мы же имеем дело с очень серьезной материей. И материя — это художник", — пояснил он.

Обыски в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли во вторник в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 миллионов рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства. Серебренников был допрошен в СК как свидетель и отпущен.