Власти Москвы учредили мегагранты для больниц в 100 миллионов рублей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду на президиуме правительства города учредил три мегагранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС.

"Учреждён размер грантов за введение передовых технологий в столичном здравоохранении. Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии. Средства должны быть использованы получателями на развитие и оснащение стационаров и материального поощрения медицинского персонала", — сказал Собянин.

Ранее мэрией Москвы были введены гранты врачам, удостоенным статуса "Московский врач", в размере 15 тысяч рублей в месяц, врачам общей практики — 20 тысяч рублей в месяц, и 10 грантов в размере 30 миллионов рублей каждый лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии больниц, функционирующих в системе ОМС.