В Москве управляющую компанию обязали повысить температуру горячей воды

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мосжилинспекция обязала управляющую компанию в районе Коммунарка повысить в двух домах температуру горячей воды, сообщает сайт mos.ru.

Собственники квартир на улице Потаповская Роща пожаловались, что из крана с горячей водой текла холодная. Им приходилось долго сливать воду, чтобы пошла теплая. При этом жильцы платили за нее как за горячую.

Мосжилинспекция провела внеплановую выездную проверку. Жилищные инспекторы сделали необходимые замеры — температура горячей воды в обеих квартирах не соответствовала нормативу. В одной из них она составила 39,5 градуса, в другой — 33,5 градуса. При этом по требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм температура горячей воды в местах водоразбора независимо от системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов.

Мосжилинспекция оформила в отношении двух управляющих компаний протоколы об административном правонарушении, и обязала нормализовать подачу горячей воды в дома. Предписания были выполнены в срок, и сейчас температура горячей воды в квартирах заявителей соответствует норме.