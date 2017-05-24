Кадыров сообщил о фейковых каналах в Telegram от его имени

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в популярном мессенджере Telegram появились фейковые каналы от его имени.

"Ассаламу алайкум! Приветствую всех! Только завел телеграмм-канал, как уже появились фейки Так что не ведитесь, друзья. Я здесь и я настоящий. Всем удачного дня!" — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Ранее Кадыров сообщил на странице в Instagram, что завел свой канал в мессенджере Telegram, где будет делиться с подписчиками мыслями, наблюдениями и житейским опытом, и отметил, что сделал еще один шаг навстречу подписчикам.