Совфед одобрил закон о послетюремном надзоре за некоторыми преступниками

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный законопроект об обязательном административном надзоре за бывшими террористами и экстремистами после их освобождения из мест лишения свободы; нормы закона также распространяются на тех, кто отбыл срок за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Документ вводит в обязательном порядке административный надзор за совершеннолетними лицами, освобожденными из мест лишения свободы, имеющими непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений террористической и экстремистской направленности, а также сопряженные с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных органов, государственного или общественного деятеля, судьи или дознавателя.

Такой же надзор будет устанавливаться за теми, кто совершил убийство, истязание, вовлек детей в преступную группу или в совершение тяжкого преступления, причинил тяжкий вред здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Административный надзор устанавливается и в том случае, если в период нахождения под таким надзором было совершено преступление, за которое преступник был осужден к лишению свободы и направлен к месту отбывания наказания.

Помимо этого, административный надзор может быть установлен в отношении лица, отбывшего уголовное наказание в виде лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за управление транспортным средством либо судном в состоянии опьянения, отказ от прохождения водителем транспортного средства медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На полицию возлагается новая обязанность осуществлять розыск лиц, в отношении которых установлен административный надзор, не прибывших к месту его осуществления либо самовольно оставивших его.

Предусматриваются особенности установления административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы и не имеющими места жительства или пребывания, а также за лицами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.