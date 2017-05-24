Москвичи смогут проверить учет своего мнения по реновации онлайн

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Москвичи, которые проголосовали по проекту программы реновации жилого фонда в центрах госуслуг "Мои документы", смогут проверить онлайн, правильно ли учли их мнение, сообщается на сайте столичной мэрии.

Электронный сервис запущен на сайте "Активный гражданин", для проверки надо ввести специальный код, который участник голосования получает по электронной почте или СМС, уточняется в сообщении.

"После голосования на "Активном гражданине" или в центре госуслуг сведения об участнике верифицируют. Не позднее чем через четыре рабочих дня пользователь получает по электронной почте или в СМС сообщение о том, принят голос или нет. Принятый голос можно проверить онлайн и офлайн", — говорится в материалах.

В список для голосования о включении в программу реновации, опубликованный властями столицы в начале мая, вошли 4566 домов в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня. Проголосовать по проекту программы реновации можно до 15 июня в системе "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы". Также собственники помещений в любой момент могут провести общее собрание и решить, хотят ли они участвовать в программе.