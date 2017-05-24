Москвичи смогут проверить учет своего мнения по реновации онлайн

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Москвичи, которые проголосовали по проекту программы реновации жилого фонда в центрах госуслуг "Мои документы", смогут проверить онлайн, правильно ли учли их мнение, сообщается на сайте столичной мэрии.
"После голосования на "Активном гражданине" или в центре госуслуг сведения об участнике верифицируют. Не позднее чем через четыре рабочих дня пользователь получает по электронной почте или в СМС сообщение о том, принят голос или нет. Принятый голос можно проверить онлайн и офлайн", — говорится в материалах.
В список для голосования о включении в программу реновации, опубликованный властями столицы в начале мая, вошли 4566 домов в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на присоединенных территориях. Голосование началось 14 мая и завершится 15 июня. Проголосовать по проекту программы реновации можно до 15 июня в системе "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы". Также собственники помещений в любой момент могут провести общее собрание и решить, хотят ли они участвовать в программе.