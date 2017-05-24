На ВДНХ откроется международный центр балета

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Международный центр балета планируют открыть на ВДНХ в июне, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на данном этапе завершается реставрация уникального здания с 16-метровой стеклянной башней в центре.

"Павильон № 62 на Липовой аллее ВДНХ превратят в Международный центр балета. Он откроется в июне. Там москвичей будут учить классическому балету, народному танцу и джаз-модерну", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре будут проходить лекции, выступления и мастер-классы известных российских и зарубежных танцовщиков. Учениками центра балета смогут стать дети от двух с половиной до 15 лет, а также взрослые любого возраста. Они смогут выбрать одно из трех направлений хореографии: классический балет, народно-характерный танец и джаз-модерн.

В пресс-службе ВДНХ рассказали, что эти три направления входят в классическую программу подготовки артистов балета в хореографических училищах и академиях, дети при желании смогут посещать все три класса одновременно. Также в пресс-службе добавили, что "такая программа позволит наиболее полно раскрыть индивидуальные способности учеников, ведь у каждого вида танца существуют музыкальные, ритмические и хореографические особенности".

Согласно сообщению, все занятия будут проходить в небольших группах, сформированных по возрастному принципу. Педагогами Международного центра балета станут известные российские танцовщики, а также преподаватели хореографических училищ и академий со стажем от 10 лет.