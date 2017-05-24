10 июня после реконструкции откроется Таганский детский парк

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. 10 июня для посетителей откроется Таганский детский парк, где сейчас завершаются работы по благоустройству территории. В честь этого в парке состоится праздник для взрослых и детей, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

После реконструкции в нем появятся детские площадки, сцена, зеленый лабиринт, водная интерактивная площадка, музыкальный фонтан и новые дорожки. К началу учебного года здесь будут работать кафе, многофункциональный детский центр, а также появятся яркие арт-объекты.

Кроме того, в парке откроются три детские площадки: для малышей до трех лет — с большой песочницей и безопасными качелями; для детей от трех до шести лет — с крутыми горками, качелями и каруселью; для детей от шести до 12 лет — с несколькими видами качелей.