Началось благоустройство Болотной набережной и прилегающих улиц

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В ночь на 24 мая на Болотной улице, Болотной набережной и в Лубочном переулке стартовали работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица", сообщает mos.ru.

На указанных улицах демонтируют старое покрытие и проложат трубы подземной кабельной канализации, куда затем уберут воздушные провода. Кроме того, на них установят новые фонари с энергосберегающими лампами, пешеходную часть вымостят гранитными плитами, а после этого разобьют газоны и высадят деревья.

На время ремонта движение на проезжей части полностью перекрыто не будет, свободными для проезда автомобилей оставят минимум две полосы.

Для пешеходов на Болотной набережной, Болотной улице и в Лубочном переулке оборудуют деревянные настилы с пандусами и спусками.