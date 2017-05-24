Минтранс РФ призвал транспортников к бдительности после теракта в Британии

НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Теракт в Великобритании является сигналом всем транспортникам России не расслабляться – обеспечение безопасности необходимо в постоянном режиме по всем направлениям, заявил РИА Новости в среду замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов.

"Нужно обеспечивать авиационную безопасность, транспортную безопасность в постоянном режиме. И не просто по каким-то направлениям, будь то Великобритания, в связи с той трагедией, которая там произошла. Это сигнал всем нам, транспортникам, для того, чтобы не расслабляться", — сказал он.

Окулов отметил, что, к сожалению, вызовы и угрозы таковы, что "это может произойти много где", поэтому нужно работать по обеспечению стандартов транспортной безопасности по всем направлениям.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.