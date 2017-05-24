Реновация в Москве позволит вернуть часть москвичей в столицу из области

МОСКВА, 24 мая – РИА Недвижимость. Программа реновации жилья в Москве позволит части москвичей, вынужденных ранее приобрести жилье в Московской области, вернуться в столицу, заявил в эфире телеканала "Дождь" заммэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Покупная способность у людей увеличится", – сказал он.

Вице-мэр добавил, что в последний год в связи с экономической ситуацией в Москве стало меньше приобретаться так называемых "инвестиционных" квартир – по данным Хуснуллина, их доля достигает 7% вместо 30% ранее.

При этом, сказал чиновник, примерно 25% квартир в Московской области покупают москвичи, которые не смогли позволить себе приобретение квартиры в столицы.

Как полагает заммэра, реализация программы реновации в Москве приведет к тому, что цены на жилье останутся ровными и, возможно, с учетом инфляции, будут показывать небольшое снижение.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4.566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.