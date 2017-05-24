Хуснуллин заявил об отсутствии лоббистов у программы реновации в Москве

МОСКВА, 24 мая – РИА Недвижимость. Лоббистов и бенефециаров у программы реновации жилья в Москве нет, заявил в эфире телеканала "Дождь" заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"У нас в городе все строительные силы перегружены, у нас не хватает строителей на метро, дороги, социальные объекты", – сказал он.

По мнению Хуснуллина, реализация программы реновации потребует привлечения 15 тысяч проектировщиков и 100 тысяч строителей. Он пояснил, что власти города надеются собрать проектировщиков внутри города, а строителей, скорее всего, придется привлекать из других регионов России, например Московской области и других регионов Центрального федерального округа. "У нас отработанный опыт работы вахтовиков", – уточнил вице-мэр.

Хуснуллин также подчеркнул, что считает "абсолютно надуманной" информацию о том, что у программы реновации жилья в Москве есть бенефициары в виде девелоперов, например основного владельца группы ПИК Сергея Гордеева.

Он заявил, что город будет реализовывать программу на свои деньги, поскольку, в отличие от девелоперов, столице не нужно занимать деньги и обеспечивать прибыль проекта.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4.566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.