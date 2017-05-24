Вице-мэр Москвы рассказал, сколько жилья могут построить в рамках реновации

МОСКВА, 24 мая – РИА Недвижимость. Площадь только жилой недвижимости, которая появится в Москве в рамках программы реновации, может достичь 15 миллионов квадратных метров, заявил в эфире телеканала "Дождь" заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его оценке, реализация программы потребует 15 лет.

При этом, как рассказал Хуснуллин, примерно 4,5 – 5 миллионов квадратных метров может быть построено для программы реновации в качестве стартовых домов. "Перед голосованием (по списку домов, предлагаемых к включению в программу реновации) мы отработали 300 площадок, где можно построить 4,5 – 5 миллионов квадратных метров и поднять таким образом "волну", – сказал вице-мэр.

Он добавил, что, при условии утверждения программы реновации летом, первые москвичи могут начать переезжать в новые квартиры уже к осени, поскольку у города есть 5 тысяч готовых и строящихся квартир.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4.566 домов, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию.