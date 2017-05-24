Титов: ответственность правоохранителей несоразмерна ущербу бизнесу

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ответственность правоохранителей за нарушения уголовного процессуального законодательства в большинстве случаев несоразмерна ущербу, причиненному при этом бизнесу, написал президентский уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в докладе главе государства.

"Нарушения уголовного процессуального законодательства должностными лицами правоохранительных органов носят массовый характер. Ответственность за эти нарушения не системна и не пропорциональна тяжести нарушений", — следует из доклада. Среди таких нарушений он назвал необоснованное возбуждение уголовных дел, затягивание расследования, необоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также их проведение с нарушением законодательства, формальное рассмотрение ходатайств и жалоб, необоснованный отказ в их удовлетворении.

Как следует из доклада, за год были отменены 19 тысяч постановлений о возбуждении уголовных дел, выданы предписания о привлечении к дисциплинарной ответственности 165 тысяч правоохранителей.

"Однако на деле эта ответственность в подавляющем большинстве случаев ограничивается замечанием или выговором — независимо от тяжести допущенных нарушений. Такой уровень ответственности несоразмерен тяжести деяния и размеру ущерба, причиненного хозяйственной деятельности предприятия", — говорится в докладе омбудсмена.