Титов предложил назначить судьями тысячу адвокатов и прокуроров

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Президентский уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов в докладе главе государства предложил до 2019 года назначить судьями 1 тысячу адвокатов и прокуроров в целях защиты прав бизнесменов.

Это предложение — одна из составляющих предложенной Титовым судебной реформы. Бизнес-омбудсмен, в частности, предлагает реформировать систему работы квалификационных коллегий судей. В их состав, по мнению омбудсмена, должны входить бывшие судьи, прокуроры, адвокаты, представители научного сообщества, а не действующие судьи.

"Необходимо назначать на должность федеральных судей исключительно лиц, имеющих стаж работы адвокатом и прокурором. Первоочередная мера – до 2019 года назначить судьями 1.000 адвокатов и прокуроров", — следует из доклада.