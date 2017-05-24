Социальный навигатор изучил предложения детского летнего отдыха

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") подготовили обновленный интерактивный ресурс для выбора программ детского отдыха в России и за рубежом. Навигатор подготовлен в сотрудничестве с региональными органами исполнительной власти РФ и крупными туристическими компаниями. Навигатор позволяет родителям ранжировать программы отдыха по географии, темам (языки, творчество, естественные науки), цене, доступности для детей с инвалидностью и детей-аутистов. Описание программ включает информацию о датах и месте их проведения, количестве детей и педагогов, основных занятиях в лагере и о предполагаемом результате этих занятий, а также об условиях проживания. В навигатор вошло 513 программ детского летнего отдыха, из них 501 программа —в России, остальные за рубежом.
При сохранении уровня безопасности детских программ на прежнем уровне, число доступных летних вариантов отдыха сократилось в 1,5 раза, сократилось и количество программ, доступных для инвалидов. При этом средняя стоимость смен летом 2017 года по сравнению с прошлым годом выросла на чуть более чем 3000 рублей, составив 28446 рублей. При этом, большую часть, как и в прошлом году, составляют программы, направленные на общее развитие ребенка (306 программ), а также смены спортивной направленности (183). Меньше всего предлагается естественнонаучных программ (26 из 513). Что касается длительности отдыха, то организаторы оставили в приоритете смены в 21 и 14 дней.
Согласно данным, предоставленным коммерческими компаниями и представителями региональных органов исполнительной власти, в топ-3 регионов, предлагающих программы летнего каникулярного отдыха, вошли Москва и Московская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область, в лидерах прошлого года были — Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.
Всероссийский навигатор по детскому отдыху — это ежегодный продукт проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня", где собраны все данные для принятия решения родителями, куда отправить отдыхать ребенка летом.
Навигатор готовится при поддержке организаторов детского отдыха и региональных органов исполнительной власти РФ.
"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и др. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.