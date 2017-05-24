Социальный навигатор изучил предложения детского летнего отдыха

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") подготовили обновленный интерактивный ресурс для выбора программ детского отдыха в России и за рубежом. Навигатор подготовлен в сотрудничестве с региональными органами исполнительной власти РФ и крупными туристическими компаниями. Навигатор позволяет родителям ранжировать программы отдыха по географии, темам (языки, творчество, естественные науки), цене, доступности для детей с инвалидностью и детей-аутистов. Описание программ включает информацию о датах и месте их проведения, количестве детей и педагогов, основных занятиях в лагере и о предполагаемом результате этих занятий, а также об условиях проживания. В навигатор вошло 513 программ детского летнего отдыха, из них 501 программа —в России, остальные за рубежом.

: "Мы ежегодно проводим исследование и обновляем навигатор по детскому отдыху, который помогает родителям сориентироваться в большом потоке информации и выбрать программу отдыха для ребенка не только интересную, но и безопасную, а также отвечающую финансовым возможностям семьи".

При сохранении уровня безопасности детских программ на прежнем уровне, число доступных летних вариантов отдыха сократилось в 1,5 раза, сократилось и количество программ, доступных для инвалидов. При этом средняя стоимость смен летом 2017 года по сравнению с прошлым годом выросла на чуть более чем 3000 рублей, составив 28446 рублей. При этом, большую часть, как и в прошлом году, составляют программы, направленные на общее развитие ребенка (306 программ), а также смены спортивной направленности (183). Меньше всего предлагается естественнонаучных программ (26 из 513). Что касается длительности отдыха, то организаторы оставили в приоритете смены в 21 и 14 дней.

Согласно данным, предоставленным коммерческими компаниями и представителями региональных органов исполнительной власти, в топ-3 регионов, предлагающих программы летнего каникулярного отдыха, вошли Москва и Московская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область, в лидерах прошлого года были — Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.

© Пресс-служба МОСГОРТУРа Наталья Тюрина © Пресс-служба МОСГОРТУРа Наталья Тюрина

Всероссийский навигатор по детскому отдыху — это ежегодный продукт проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня", где собраны все данные для принятия решения родителями, куда отправить отдыхать ребенка летом.

Навигатор готовится при поддержке организаторов детского отдыха и региональных органов исполнительной власти РФ.

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и др. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.