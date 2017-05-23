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Общество

Закон о "зеленом щите" нуждается в доработке, считает эксперт ОНФ

11:5823.05.2017
(обновлено: 14:37 24.05.2017)
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© РИА Новости / Константин ЕрмолаевЛес. Архивное фотоЛес. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Ермолаев

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Действующий с начала 2017 года закон о лесопарковых зеленых поясах, известный как закон о "зеленом щите", нуждается в доработке, так как при его прохождении в Госдуме существенно исказился смысл изначальной идеи, заявил РИА Новости координатор группы общественного мониторинга по вопросам экологии подмосковного Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель проекта "Зеленый щит" Антон Хлынов.

Зелёный щит защитит российские города
© РИА Новости / Александр Вильф
"Зеленый щит" защитит российские города
"Принятый закон о лесопарковых зеленых поясах существенно искажает смысл изначальной идеи о "зеленом щите", выдвинутой ОНФ в 2015 году, а реализация его отдельных положений может даже навредить окружающей среде. В этой связи необходимо внести поправки в закон или пытаться на местах улучшить его правоприменение", — считает Хлынов.

При этом для создания "настоящих зеленых щитов" городов он призвал применять комплексный подход с использованием ряда действующих правовых инструментов: статус защитных лесов, нормы и правила городского озеленения, создания сетей особо охраняемых природных территорий, перевод земель различного назначения, покрытых лесом, в статус земель с защитными лесами.

"Концепция первоначальной инициативы — создание целостного функционального комплекса, объединяющего природные территории разных типов с устанавливаемым для них защитным статусом – была полностью утрачена", — добавил представитель ОНФ.

Он также отметил, что закон, призванный защитить окружающую среду, содержит нормы, ослабляющие ее охранный режим по сравнению с существующим. Так, Лесной кодекс разрешает строить в городских лесах только гидротехнические сооружения, в то время как закон о лесопарковых зеленых поясах разрешает строительство линейных объектов, сопутствующей инфраструктуры и капитальное строительство оздоровительного, рекреационного и образовательного назначения.

"Закон позволяет не включать в зеленый пояс территории только на основании принятия решения о разработке на них градостроительной документации. Таким образом, все земли, привлекательные для введения в хозяйственный оборот и доступные для этого с точки зрения действующего законодательства, будут беспрепятственно использоваться и в будущем без каких-либо ограничений", — уточнил Хлынов.

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