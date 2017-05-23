Закон о "зеленом щите" нуждается в доработке, считает эксперт ОНФ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Действующий с начала 2017 года закон о лесопарковых зеленых поясах, известный как закон о "зеленом щите", нуждается в доработке, так как при его прохождении в Госдуме существенно исказился смысл изначальной идеи, заявил РИА Новости координатор группы общественного мониторинга по вопросам экологии подмосковного Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель проекта "Зеленый щит" Антон Хлынов.

"Принятый закон о лесопарковых зеленых поясах существенно искажает смысл изначальной идеи о "зеленом щите", выдвинутой ОНФ в 2015 году, а реализация его отдельных положений может даже навредить окружающей среде. В этой связи необходимо внести поправки в закон или пытаться на местах улучшить его правоприменение", — считает Хлынов.

При этом для создания "настоящих зеленых щитов" городов он призвал применять комплексный подход с использованием ряда действующих правовых инструментов: статус защитных лесов, нормы и правила городского озеленения, создания сетей особо охраняемых природных территорий, перевод земель различного назначения, покрытых лесом, в статус земель с защитными лесами.

"Концепция первоначальной инициативы — создание целостного функционального комплекса, объединяющего природные территории разных типов с устанавливаемым для них защитным статусом – была полностью утрачена", — добавил представитель ОНФ.

Он также отметил, что закон, призванный защитить окружающую среду, содержит нормы, ослабляющие ее охранный режим по сравнению с существующим. Так, Лесной кодекс разрешает строить в городских лесах только гидротехнические сооружения, в то время как закон о лесопарковых зеленых поясах разрешает строительство линейных объектов, сопутствующей инфраструктуры и капитальное строительство оздоровительного, рекреационного и образовательного назначения.

"Закон позволяет не включать в зеленый пояс территории только на основании принятия решения о разработке на них градостроительной документации. Таким образом, все земли, привлекательные для введения в хозяйственный оборот и доступные для этого с точки зрения действующего законодательства, будут беспрепятственно использоваться и в будущем без каких-либо ограничений", — уточнил Хлынов.