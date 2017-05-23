Все сведения о кончине Виталия Чуркина переданы его семье, заявила Захарова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вся информация касательно смерти бывшего постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина была передана его семье, заявила во вторник официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Что касается скоропостижной смерти Виталия Ивановича Чуркина, то она наступила… я не медик и не владею этой терминологией… но по естественным причинам, которые не связаны ни с чем, в связи с чем надо было бы проводить расследование", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Таким образом российский дипломат ответила на вопрос радиослушателей о расследовании смерти Виталия Чуркина.

"Семья обладает всей полнотой информации. Это было сделано формально, через наше посольство, но все данные получила исключительно только семья. Учитывая, что семья проживала на территории дипломатического представительства, соответственно, все данные были переданы на адрес диппредставительства, где их получила вдова Виталия Ивановича Чуркина", — констатировала Захарова.

Вместе с тем дипломат заметила, что по этому делу было вылито большое количество "грязи". "Я слышала дичайшие комментарии, якобы тело было чуть ли не привезено откуда-то, что смерть наступила не тогда и не там, что это было убийство и так далее. Хочу напомнить еще раз: Виталий Чуркин пришел на работу, вошел в здание – утром, так, как это делал всегда. Вы понимаете, что инсценировать подобное просто невозможно, учитывая, что напротив российского постпредства расположен полицейский участок Нью-Йорка и огромное количество камер. Он вошел к себе в кабинет и, к сожалению, произошло то, что произошло", — добавила она.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.