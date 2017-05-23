В Москве посетители концерта Aerosmith проходят тройной досмотр

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Меры безопасности усилены в московском спорткомплексе "Олимпийский", где во вторник выступит с концертом американская рок-группа Aerosmith, посетители проходят тройной досмотр, передает корреспондент РИА Новости.

Вокруг спорткомплекса "Олимпийский" дежурят сотрудники полиции и ОМОНа. Чтобы попасть внутрь спорткомплекса, посетители проходят через три ступени досмотра, в частности с применением металлодетекторов, полицейские также проверяют личные вещи.

Легендарная американская рок-группа Aerosmith во вторник дает единственный концерт в России в рамках прощального турне "Aero-Vederci Baby!" Руководитель московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников ранее заявил РИА Новости, что меры безопасности во время концерта будут усилены в обязательном порядке. Организаторы концерта подтвердили, что "всегда находятся во всеоружии".

В понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт Арианы Гранде, произошел теракт. Полиция Манчестера заявила, что взрыв совершил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения, восемь человек числятся пропавшими без вести.