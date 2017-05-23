В Новочеркасске установят памятник погибшему в Сирии морпеху

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Памятник погибшему в Сирии во время поисково-спасательной операции бойцу морской пехоты Александру Позыничу установят на его родине в Новочеркасске, сообщил РИА Новости представитель региональной общественной организации "Центр социальных инициатив" Михаил Ивантей.

"Привлекли свои собственные ресурсы, средства неравнодушных жителей города, представителей бизнеса, в результате необходимая сумма была собрана. Памятник будет из себя представлять полноразмерную фигуру Александра в военной экипировке. Высота фигуры без постамента будет составлять 1,9 метра, Александр будет изображен в полной боевой экипировке с оружием в руках. Что касается экипировки, то для консультации привлекались профессиональные военные, чтобы не было неточностей. Открытие состоится в Александровском парке, в самом сердце города Новочеркасска, недалеко от Кургана Славы и от Вечного огня", — пояснил Ивантей.

Он добавил, что памятник изготовлен из современных композитных материалов студией в Оренбурге. Он добавил, что вдова Александра Позынича Ирина специально ездила в Оренбург, чтобы утвердить копию памятника. По словам собеседника агентства, Ирина Позынич осталась довольна работой.

"Мы решили отказаться от металлов, есть замечательные композитные материалы, которые по своим прочностным и прочим техническим характеристикам им не уступают, но они более вандалоустойчивые, менее тяжелые, а также в разы дешевле. Данный памятник по своей композиции посвящен не только Александру, но и всем воинам современной России. Напротив памятника установят 20-метровую стелу, на ней будут изображены фотографии боевых действий в Сирии и Афганистане", — уточнил представитель центра, добавив, что открытие памятника состоится 26 мая.

В ноябре 2015 года российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. Командир экипажа и штурман успели катапультироваться до крушения самолета. Командир Олег Пешков погиб в результате обстрела боевиками с земли во время приземления, штурман Константин Мурахтин был спасен поисково-спасательной группой российской пехоты при огневой поддержке сирийского спецназа. В ходе спасательной операции погиб морпех Александр Позынич. Посмертно он был награжден орденом Мужества. Школу № 11 в Новочеркасске, в которой учился Позынич, назвали его именем. Кроме того, в городе открыли мемориальную доску в память о погибшем.