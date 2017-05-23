В Госдуме огласили поправки к закону о реновации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству огласил полный список поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилья в Москве, согласно которым жителям, чьи дома попали в программу, гарантируется полное обеспечение нового жилья всеми необходимыми удобствами.

"Жилое помещение обеспечивается всеми видами удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая колонка) независимо от материала стен. Равнозначное жилое помещение должно быть предоставлено с отделкой, минимальные требования к которой устанавливаются нормативным правовым актом Москвы", — говорится в поправках.

Также уточнятся, что граждане, чье жилье попало под снос, могут получить взамен своей квартиры либо равнозначное жилье, либо равноценную денежную компенсацию.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.