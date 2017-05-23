Миронов попросил вернуть в школьную программу роман "Молодая гвардия"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращение министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой вернуть в школьную программу роман Александра Фадеева "Молодая гвардия", сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Миронов направил обращение министру образования РФ Ольге Васильевой с просьбой проработать вопрос возвращения в школьную программу романа Александра Фадеева "Молодая гвардия". По мнению Миронова, пример молодогвардейцев, которые 75 лет назад объединились для борьбы с врагом, обязательно нужно использовать в патриотическом воспитании", – передает пресс-служба.

По мнению Миронова, в настоящее время стало модно "развенчивать" героев Великой Отечественной войны, "то панфиловцев, оказывается, было не 28, то пионеры-герои были не совсем героями".

"Сама постановка вопроса, что где-то миф, а где-то правда, является профанацией, позволяет манипулировать фактами и ставить под сомнение бесспорную значимость подвига молодогвардейцев. И знать о нем, по моему глубокому убеждению, должны все молодые люди России", — цитирует Миронова пресс-служба.