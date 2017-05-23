В лагерях Воронежской области летом отдохнут более 76 тысяч детей

ВОРОНЕЖ, 23 мая — РИА Новости. Оздоровительные лагеря Воронежской области летом этого года примут более 76 тысяч детей, в том числе 28 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщило во вторник правительство региона.

Первые детские лагеря в области начнут работать уже 29 мая: "Ласточка" в Эртильском районе, оборонно-спортивный лагерь в Хохольском районе, профильные стационарные лагеря в Воронеже.

"Летом текущего года отдохнуть и поправить свое здоровье смогут более 76 тысяч воронежских ребят в загородных, передвижных лагерях, лагерях дневного пребывания. Возможность отдохнуть получат 100% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а это около 28 тысяч мальчишек и девчонок", — говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя правительства области Владимира Попова, на организацию детского отдыха из областного бюджета планируется выделить почти 620 миллионов рублей, из муниципального — 47 миллионов рублей.

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