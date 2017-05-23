26 мая в Москве пройдет третий форум "Бизнес-весна"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Третий форум "Бизнес-весна" пройдет 26 мая, в День российского предпринимательства, в Центре международной торговли. Главная тема форума — "Глобальные города в конкуренции за бизнес-таланты". Его участниками станут 3,5 тысячи столичных предпринимателей, а также руководителей городских органов власти, представителей общественных организаций и экспертов. С главным докладом на панельной дискуссии форума выступит Нуриэль Рубини — профессор Нью-Йоркского университета, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, сообщает сайт mos.ru.

Молодые бизнесмены смогут получить консультации по всем вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью, — от регистрации компании до порядка предоставления того или иного вида городской поддержки. Для этого будет организована работа выездного центра услуг для бизнеса.

Участие в форуме бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".