Кабмин предложил разрешить добиваться вселения в новые дома через суд

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ предлагает наделить уполномоченный орган исполнительной власти Москвы правом через суд понуждать собственника жилья, включенного в программу реновации, к участию в ней в случае, если договор о переходе права собственности не заключен, говорится в тексте поправок кабмина к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы, опубликованных на официальном сайте.
Согласно поправкам, в подобном исковом заявлении должен быть указан адрес, общая и жилая площадь, количество комнат предоставляемого равнозначного жилого помещения. Рассмотрение всех предусмотренных настоящей частью требований осуществляется в рамках одного судебного производства.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения. Как ранее заявляли власти Москвы, в программу реновации включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.
Собянин также подписал городской закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве. Согласно документу, москвичам гарантируется предоставление равноценного жилья или возмещение за освобождаемое жилое помещение. Кроме этого, собственникам квартир по социальному найму будут предоставлять жилье по соцнормам. Пожилым людям, ветеранам, инвалидам и многодетным семьям будет оказана помощь при переезде. Собственникам нежилых помещений в доме под снос предоставят равноценное помещение или выплатят деньги. По словам мэра, новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее.