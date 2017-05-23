Кабмин предложил разрешить добиваться вселения в новые дома через суд

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство РФ предлагает наделить уполномоченный орган исполнительной власти Москвы правом через суд понуждать собственника жилья, включенного в программу реновации, к участию в ней в случае, если договор о переходе права собственности не заключен, говорится в тексте поправок кабмина к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы, опубликованных на официальном сайте.

"В случае, если договор о переходе права собственности на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, не заключен, уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы вправе обратиться в суд с требованием о понуждении к заключению договора… о регистрации права собственности собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решении о реновации, на равнозначное жилое помещение", — говорится в тексте поправок.

Согласно поправкам, в подобном исковом заявлении должен быть указан адрес, общая и жилая площадь, количество комнат предоставляемого равнозначного жилого помещения. Рассмотрение всех предусмотренных настоящей частью требований осуществляется в рамках одного судебного производства.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что если москвичи сочтут, что при переселении им предоставили неравнозначное или неравноценное жилье, они должны иметь право оспорить это в суде, как и сам факт переселения. Как ранее заявляли власти Москвы, в программу реновации включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

По словам Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Собянин также подписал городской закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав при реновации в Москве. Согласно документу, москвичам гарантируется предоставление равноценного жилья или возмещение за освобождаемое жилое помещение. Кроме этого, собственникам квартир по социальному найму будут предоставлять жилье по соцнормам. Пожилым людям, ветеранам, инвалидам и многодетным семьям будет оказана помощь при переезде. Собственникам нежилых помещений в доме под снос предоставят равноценное помещение или выплатят деньги. По словам мэра, новые дома начнут строить в течение года после принятия закона и утверждения программы реновации, с проектом новых квартир жильцы смогут ознакомиться заранее.