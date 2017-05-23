Кузнецова подготовила предложения по совершенствованию органов опеки

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая – РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена подготовил ряд законодательных предложений по совершенствованию органов опеки и попечительства в РФ, заявила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Безусловно, совершенствование деятельности органов опеки и попечительства обсуждалось на разных совершенно уровнях… Свои предложения мы подготовили, они касаются и ряда законодательных предложений", — сказала Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос о том, нужны ли законодательные меры для совершенствования органов опеки.

Российский детский омбудсмен с 21 по 23 мая находится с рабочим визитом в Финляндии. В ходе поездки она ознакомилась с работой финских приютов для матери и ребенка, с системами защиты детей Финляндии и работой по поддержанию здоровья детей и семей, а также подписала меморандум о взаимодействии с детским омбудсменом Финляндии.