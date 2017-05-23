Министр образования и науки поддержала участников конкурса "Ты супер!"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. 20 мая на НТВ был показан завершающий этап полуфинальных соревнований детского международного вокального конкурса "Ты супер!".

На протяжении всего конкурса "Ты супер!" Министерство образования и науки Российской Федерации оказывало поддержку проекту телеканала НТВ. В преддверии финала, поддержать участников перед ответственным выступлением пришла министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева: "Спасибо этому конкурсу за то, что здесь наши дети могут увидеть жизнь. Признаться, я не большой поклонник телевизионных шоу, но "Ты супер!" — это совершенно особый случай. Это конкурс, на котором нельзя врать и говорить неправду. Наблюдая за историями, происходящими на этом проекте невозможно сдержать слёз… Замечательно, что год от года становится всё больше людей, которые помогают нашим детям верить, что мы нужны друг другу и это только начало большого пути. Увы, не все смогут дойти до финала, но этот конкурс дает детям возможность почувствовать, что без поражений не бывает побед — и они смогут подняться и идти дальше. Также я хотела бы поблагодарить телеканал НТВ за то, что в конкурсе приняли участие дети не только со всех просторов нашей необъятной родины, но и из стран бывшего Советского союза".

10 финалистов выступят на сцене Кремлёвского Дворца 26 мая. Зрители увидят видеоверсию финала в эту субботу, 27 мая, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

© Фото : Пресс-служба НТВ Министр образования и науки Российской Федерации поддержала участников конкурса "Ты супер!" © Фото : Пресс-служба НТВ Министр образования и науки Российской Федерации поддержала участников конкурса "Ты супер!"

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