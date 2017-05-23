Москалькова не получала информации, что за участие в акции 26 марта платили

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не имеет подтвержденной информации о том, что молодежи за участие в протестных акциях 26 марта платили деньги.

© Фото : пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Кузнецова подчеркнула недопустимость политической манипуляции детьми

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

"Я не нашла ни одного человека, который бы мне в глаза подтвердил, что он получил за выход на демонстрацию 26 марта деньги… Мне лично никто не подтвердил, но "из рук в руки" многие говорили, что за выход на это мероприятие им обещали, а некоторые якобы получили деньги. Но я не могу это подтвердить", — сказала Москалькова журналистам.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых. В отношении трех из них расследование уже завершено.