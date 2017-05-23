МЧС сообщило, что число погибших от пожаров в Подмосковье снизилось

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Число погибших в результате пожаров в Подмосковье сократилось на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника ГУМЧС по Московской области Алексей Павлов.

"По погибшим, что больше всего радует, снижение 7,5% в этом году: в этом году мы потеряли 161 человек, в том году было 174", — рассказал Павлов.

По его словам, в нынешнем году продолжается рост числа пожаров в частных жилых домах. Кроме того, по данным МЧС, в этом году зафиксировано на 100 техногенных пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года — снижение составило 3,7%.