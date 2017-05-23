Власти Тюменской области создадут четыре инжиниринговых центра

ТЮМЕНЬ, 23 мая — РИА Новости. Власти Тюменской области на базе трех университетов в следующем году создадут четыре инжиниринговых центра, задача которых — обеспечивать продвижение инновационных научно-исследовательских разработок, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Уже сейчас вузы делают первые шаги в этом направлении, разрабатывая и реализуя совместные проекты. К примеру, сейчас исследования в изучении и решении проблемы клещевого энцефалита в рамках совместного проекта ведут классический и медицинский университеты", — отметил собеседник агентства.

По его словам, на данном этапе обсуждаются и формируются совместные вузовские образовательные и исследовательские программы. В будущем году планируется вдвое увеличить количество постоянно действующих научных групп для проведения исследований по актуальным для региона направлениям.

"Более эффективно будут использовать и имеющееся современное лабораторное оборудование разных вузов и научных площадок, увеличат к нему доступ большего числа преподавателей и студентов. В планах создать единый информационно-библиотечный сервис, который также позволит объединить возможности разных вузов и расширить круг пользователей этими ресурсами", — отметил источник.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, подготовка кадров — одно из важнейших направлений, напрямую влияющее на инвестиционную привлекательность региона.

"Мы прекрасно понимаем, что даже при наличии денег, ресурсов и инфраструктуры проект может не получиться, если его не обеспечить нужными специалистами. В Тюменской области действует целая программа, в рамках которой руководители предприятий, особенно в новых отраслях экономики, активно участвуют в аттестации преподавателей, занимающихся подготовкой рабочих и инженерных кадров. Это и стимул, и оценка учебного заведения, и его преподавательского корпуса, а также уровня подготовки и компетенций будущих выпускников",- считает глава региона.

Другие новости региона читайте здесь