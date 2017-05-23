В Тюменской области построят новый корпус медицинского предприятия "МИМ"

ТЮМЕНЬ, 23 мая — РИА Новости. Шестьдесят новых рабочих мест будут созданы в результате строительства нового производственного корпуса тюменского предприятия "МИМ", которое специализируется на выпуске медицинских изделий однократного применения, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В настоящее время компания реализует третью очередь плана расширения и модернизации производства. Это позволит вдвое увеличить мощности предприятия. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей, будут созданы 60 рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

По его словам, новый производственный корпус займет площадь в 2,2 тысячи квадратных метров. В дальнейшем планируется возведение еще одного корпуса и освоение выпуска новой медицинской продукции в рамках политики импортозамещения.

Предприятие было основано в 1991 году. Его изделия используются в гинекологии, урологии, хирургии, проктологии, оториноларингологии и косметологии.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, объем инвестиций в экономику Тюменской области в первом квартале 2017 года увеличился примерно на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. "… Мы преследуем четкую практическую цель — мы хотим, чтобы в нас инвестировали", — заявил глава региона.

Другие новости региона читайте здесь