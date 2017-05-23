МВД предложило усилить санкции за отказ от медосвидетельствования

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сумма денежного штрафа и срок лишения прав для водителей, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, могут быть увеличены. Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в статью 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан МВД России и в настоящее время направлен на общественное обсуждение, сообщает официальный сайт Госавтоинспекции.

Документом предлагается увеличить штраф с нынешних 30 тысяч до 35 тысяч рублей. В случае принятия поправок срок лишения прав составит от двух до трех лет; сейчас за отказ от медосвидетельствования водителей лишают права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

"Употребление водителями транспортных средств алкоголя, наркотических средств, а также психотропных и психоактивных веществ существенно ухудшает состояние их здоровья и создает потенциальную угрозу безопасности дорожного движения", — отмечают в Госавтоинспекции.

Согласно статистике за 2016 год, от прохождения медицинского освидетельствования отказались 4288 водителей, имевших признаки опьянения и ставших участниками различных аварий. В этих ДТП погибли 193 и получили ранения 6114 человек. Авторы законопроекта утверждают, что лица, отказывающиеся проходить медицинское освидетельствование, чаще всего опасаются последствий. Так, в случае выявления наркотического опьянения у водителя его в обязательном порядке ставят на учет в наркологический диспансер.

По мнению МВД России, принятие поправок позволит повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.