Движение на участке фиолетовой ветки московского метро входит в график

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Составы на южном участке Таганско-Краснопресненской линии утром во вторник следовали с большими интервалами из-за подозрения на неисправность поезда, на данный момент движение постепенно входит в график, сообщили в пресс-службе метро.

"Таганско-Краснопресненская линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, из-за задержек в движении поездов в час пик, станции были переполнены пассажирами. Многие не смогли своевременно добраться до мест следования.

Стоим на фиолетовой ветке, в вагоне, уже 15 мин…. — Татьяна (@katyasim2007) 23 мая 2017 г.

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