Движение на участке фиолетовой ветки московского метро входит в график

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Составы на южном участке Таганско-Краснопресненской линии утром во вторник следовали с большими интервалами из-за подозрения на неисправность поезда, на данный момент движение постепенно входит в график, сообщили в пресс-службе метро.
"Таганско-Краснопресненская линия. Движение на южном участке восстановлено и входит в график", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, из-за задержек в движении поездов в час пик, станции были переполнены пассажирами. Многие не смогли своевременно добраться до мест следования.
Стоим на фиолетовой ветке, в вагоне, уже 15 мин….— Татьяна (@katyasim2007) 23 мая 2017 г.