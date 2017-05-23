Кузнецова призвала не отстранять от учебы детей без проверки на туберкулез

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Представители уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и Генеральной прокуратуры РФ считают недопустимым отстранение от образования детей из-за отсутствия у них диагностики туберкулеза, сообщается на сайте омбудсмена.

"Представители Генеральной прокуратуры и уполномоченного по правам ребенка отметили, что ограничение права ребенка на получение дошкольного или общего образования из-за отсутствия туберкулинодиагностики не допустимо, оно противоречит действующему законодательству", — говорится в сообщении, сделанном после рабочего совещания по данному вопросу.

По мнению экспертов, существует правовая коллизия: с одной стороны государство должно обеспечить конституционное право каждого ребенка на образование, а с другой — на благоприятную и безопасную окружающую среду.

"В этой связи участники совещания, в том числе представители Минобрнауки России, признали необходимость совершенствования законодательства, с тем чтобы соблюсти баланс интересов, прав и обязанностей всех участников образовательного процесса, в частности рассмотреть возможность получения альтернативных форм образования для дошкольников", — добавляется в релизе.

Вместе с тем, с учетом имеющейся противоречивой судебной практикой по вопросу законности отстранения несовершеннолетних от образовательного процесса, по итогам совещания рекомендовано обратиться от имени детского омбудсмена в Верховный Суд РФ с просьбой провести ее обобщение. В ходе совещания также обсуждались вопросы доступности в российских регионах утвержденных клиническими рекомендациями альтернативных методов диагностики туберкулеза.

"В связи с тем, что в настоящее время только в 50 регионах России существует такая возможность, Минздравом принято решение провести мониторинг доступности и охвата альтернативными методами диагностики, а также обратиться в регионы с соответствующими рекомендациями", — добавляется в релизе.