В Тамбовской области прошел фестиваль яйца "Кукарекино"

ТАМБОВ, 22 мая — РИА Новости. Первый в Тамбовской области гастрономический фестиваль яйца "Кукарекино" состоялся в поселке Сатинка, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"На такое необычное мероприятие гости прибыли семьями. В считанные минуты они съели мега-яичницу из двух тысяч яиц и с удовольствием попробовали другие гастрономические изыски, представленные на праздничных площадках. Кстати, в гастрономических рядах была представлена не только тамбовская продукция, но и товары из соседних Пензенской, Воронежской, Орловской, Ростовской областей.

Приехали сюда и постоянные участники ярмарок — белорусы. Фестиваль включал массу развлечений как для взрослых, так и для детей: мастер-классы по рукоделию, игру "В поисках золотого яйца", конкурсы "Мистер и миссис Цыпа", яичное дерево желаний, аттракционы… Большая развлекательная программа и хорошая погода привлекли на праздник тысячи взрослых и детей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что муниципалитеты Тамбовщины в настоящее время активно реализуют подобные твроческие идеи, следуя призыву главы администрации области Александра Никитина активнее развивать сельские территории, привлекать внимание к ним, используя имеющиеся природные, экономические преимущества, бренды. Так, в Мичуринске появился фестиваль яблока, в Бондарях — фестиваль "Бондарская карусель", а в Сампурском районе теперь есть фестиваль яйца "Кукарекино". Выбор главного символа фестиваля не случаен. В Сампурском районе находится единственная в области крупная птицефабрика "Степное гнездо", которая производит в год более 30 миллионов яиц.

В пресс-службе добавили, что в годовом отчете перед депутатами облдумы глава администрации области уделил значительное внимание теме бизнес-гостеприимства. Он отметил, что большую роль здесь играет развитие туристической и досуговой инфраструктуры, наличие комфортабельных отелей, ресторанов, кафе, проведение культурных мероприятий, поскольку по этим параметрам потенциальные инвесторы оценивают регион в качестве точки приложения капитала.

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