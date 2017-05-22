Ректор МГУ предложил повышать квалификацию школьных учителей в вузах

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий предложил дать возможность учителям российских школ повышать квалификацию в ведущих вузах страны.

"Учителю надо дать возможность повышать квалификацию в лучших вузах, на лекциях ведущих профессоров, на летних курсах", — сказал Садовничий в интервью "Российской газете".

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам. Он отметил, что после завершения педагогического вуза учителя не всегда владеют предметами, причем не только профильными. Об этом свидетельствуют итоги исследований надзорного ведомства.