Сотрудников метро Петербурга наградили медалью "За спасение погибавших"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники метро Санкт-Петербурга награждены медалью "За спасение погибавших" за их действия после взрыва, произошедшего в начале апреля.

Медалью "За спасение погибавших" за отвагу, смелость и решительность, проявленные при исполнении гражданского долга и спасении людей в экстремальных условиях, награждены машинист электропоезда электродепо "Выборгское" Петербургского метрополитена Александр Каверин, инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Петербургского метрополитена Альберт Сибирских, дежурный по станции метрополитена службы движения Петербургского метрополитена Нина Шмелева.

Дежурная по станции Нина Шмелева в числе первых пришла на помощь пассажирам при высадке из поврежденного поезда, машинист первого класса Александр Каверин вывел поврежденный взрывом состав из задымленного тоннеля на станцию "Технологический институт", инспектор по станциям службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских обнаружил взрывное устройство на станции "Площадь Восстания" и дал своевременный сигнал к закрытию станции. Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов наградил трех сотрудников метрополитена Санкт-Петербурга нагрудным знаком "Почетный работник транспорта РФ" за их действия после взрыва.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.