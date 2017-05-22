Калягин получил орден "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени худрука театра "Et Cetera" Александра Калягина, орденом Александра Невского актера Сергея Никоненко, орденом Почета артиста Театра Сатиры Михаила Державина, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Калягина Александра Александровича — художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский театр "Et Cetera" под руководством Александра Калягина", — говорится тексте указа.

Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского актера Сергея Никоненко, орденом Почета артиста Театра Сатиры Михаила Державина, ректора ВГИКА Владимира Малышева и гендиректора Московской государственной академической филармонии Алексея Шалашова. Орден Дружбы присужден гендиректору Малого театра Тамаре Михайловой.