Григория Лепса наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился наградить медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени певца Григория Лепсверидзе (известного под псевдонимом Григорий Лепс) и солистку группы Рефлекс Ирину Тюрину, соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

"За заслуги в развитии культуры, большой вклад в подготовку и проведение важных творческих и гуманитарных мероприятий наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Лепсверидзе Григория Викторовича — артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства, Тюрину Ирину Анатольевну — солистку группы "Рефлекс",- говорится в тексте указа.

Кроме того, президент наградил орденом Дружбы певца Александра Буйнова и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени победителя конкурса "Народный артист" Алексея Гомана.