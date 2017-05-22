В фундамент диагностического центра в Адыгее заложили "Капсулу времени"

МАЙКОП, 22 мая — РИА Новости. "Капсулу времени" в понедельник торжественно заложили в основание будущего здания республиканского диагностического центра Адыгеи врио главы республики Мурат Кумпилов и министр здравоохранения региона Рустем Меретуков, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Возведение объекта ведется по инициативе руководства республики в рамках федеральной программы РФ по развитию здравоохранения. Общая стоимость центра составляет около 547 миллионов рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Завершить строительство центра планируется в конце 2018 года.

"Капсула времени" помещена в специальную нишу, открыть её планируется только через 100 лет. В капсуле — послание к потомкам с призывом сохранять и продолжать традиции созидания, продолжить развитие системы здравоохранения", — сказано в сообщении.

Первый в республике диагностический центр будет построен на территории Адыгейской республиканской клинической больницы. В его структуру войдут диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и диагностические отделения. Прием будут вести врачи более 30 специальностей.

"Забота о здоровье населения были и остаются в числе приоритетов работы государственной власти и органов местного самоуправления Адыгеи. В ближайшее время также будет открыт офис врача общей практики, поликлиника в Майкопе. Однако многое зависит от вашего профессионализма, внимательного отношения к пациентам. Помните и следуйте всегда клятве Гиппократа", — обратился к медикам Кумпилов на открытии.

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