Выход из Кремля через Спасские ворота закроют для посетителей 24 мая

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выход из Кремля через Спасские ворота будет закрыт для посетителей 24 мая в связи с празднованием Дня славянской письменности и культуры, сообщил в понедельник центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

"Выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота 24 мая 2017 года будет ограничен в связи с проведением на Красной площади Дня славянской письменности и культуры", — говорится в сообщении.

В День святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 24 мая, во всех странах, где живут славяне, празднуют День славянской письменности и культуры. В этом году славянской письменности исполняется 1154 года.